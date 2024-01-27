Туннели и трехстороннее наступление. Разведка Британии проанализировала ситуацию возле Авдеевки

Авдеевка остается приоритетом для российских террористов. Враг осуществляет трехстороннее наступление, чтобы окружить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии .

Как пишет разведка, Россия продолжает наступление на нескольких направлениях с целью захвата Донбасса. 21 января враг захватил поселок Крохмальное в Харьковской области и 18 января Веселое вблизи Бахмута, впрочем, это не имело стратегического значения.

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крохмального - 45. Это свидетельствует о продолжении незначительных постепенных успехов России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", - пишет разведка.

Авдеевка главный приоритет

Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг осуществляет трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности ведут бои в окрестностях восточного кварталах Авдеевки.

В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников.

"По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года", - отмечает разведка.

Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения вглубь города. Поскольку основной маршрут снабжения остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно, город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли в последнее время. Но не назвал конкретных цифр.

Подробнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.