Туман на западе и дождь на востоке: прогноз погоды в Украине на завтра

В восточных областях и на Сумщине днем возможен небольшой дождь. Западные области страны столкнутся с густым туманом ночью и утром, что может усложнить видимость до 200-500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности для этого региона, что означает повышенную осторожность для водителей и пешеходов.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с, что обеспечит легкий осенний холод.

Температурный режим будет оставаться умеренным: ночью температура будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, а на востоке - от 1° до 6° тепла. Днем столбики термометров покажут 4-9°, тогда как на Закарпатье и в южных областях будет теплее - до 10-15°.

Погода в Киевской области

В Киевской области 8 ноября прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер также будет северо-западным, 5-10 м/с.

Температура ночью будет достигать 3° тепла до 2° мороза, днем - 4-9° тепла. В столице ночью температура будет держаться в пределах 0-2° тепла, а днем будет достигать 7-9°.