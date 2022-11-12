RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Туман и сильные порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Фото: в центральных и южных областях Украины ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 12 ноября, в Украине будет сухая погода. Однако почти половину областей накроет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. По всей территории нашей страны будет облачно с прояснениями.

В центральных, южных и Донецкой областях ночью и утром туман. Синоптики предупреждают, что видимость снизится до 200-500 метров. В указанных регионах был объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ветер западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +8 +13 градусов, а ночью +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно западный до 10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +11 +13 градусов, а ночью +5 +7 градусов.

Напомним, совсем скоро теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, а затем придут морозы и первый мокрый снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеГидрометцентр