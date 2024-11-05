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Туман и штормовой ветер. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

5 ноября украинцев ожидает преимущественно облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов день пройдет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Однако сегодня в восточных областях ночью возможен незначительный мокрый снег, что может создать определенные неудобства для водителей и пешеходов. На западе страны ночью и утром местами будет образовываться туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Синоптики прогнозируют ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 м/с. Ночью в юго-восточных и восточных областях возможны порывы ветра до 15-18 м/с, что может создавать дискомфорт на улице.

Температура воздуха ночью по всей стране опустится до 0 -5° мороза. Днем прогнозируют некоторое повышение температуры: на большинстве территорий Украины ожидается 3 -8° тепла, а в восточных областях - от 0 до 5° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от 0 до 5° мороза, днем воздух прогреется до 3-8° тепла.

В Киеве температура ночью будет колебаться в пределах 1-3° мороза, днем столбик термометра покажет 5-7° тепла.

Погода в ноябре в Украине

Ноябрь в Украине будет холоднее предыдущих осенних месяцев. При этом спад температуры ожидается в пределах 5-7 градусов.

Подробнее о погоде в Украине на новую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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