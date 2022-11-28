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Туман, гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Киев, Понедельник 28 ноября 2022 07:00
Туман, гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: погода в Украине 28 ноября будет с туманом, мокрым снегом и гололедицей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 28 ноября, будет облачной и влажной. В ряде регионов будет туман, также прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в облачно, а в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

При этом ночью и утром в западных, северных и местных центральных областях туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью от -1 +2 градуса, днем от 0 до +2;
  • на западе ночью -1+1, а днем -1 +4 градуса;
  • в восточных областях ночью -1 +3 градуса, днем +1 +5;
  • на юге страны ночью от 0 +4, а днем +4 +7 градусов;
  • в центральных областях ночью -2 +2 градуса, днем +1 +3.

Туман, гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь в течение суток. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в течение дня и ночи будут колебаться в пределах -1 +1 градуса.

Напомним, недавно синоптики рассказали,какой будет погода в Украине этой зимой и стоит ли готовиться к сильным морозам и снегопадам.

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