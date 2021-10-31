Туман і мороз до -4: якою буде погода в останній день жовтня

Сьогодні, 31 жовтня в Україні утримається туманна погода. Температура повітря вдень підніметься до +14, а вночі місцями будуть морози до -4.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході країни вдень стовпчики термометра покажуть +12 +15 градусів, а вдень впадуть до 0 +5.
У північних областях вдень температура повітря становитиме +10 +13, вночі +1 +4 градуси.
На сході країни синоптики прогнозують вдень +10 +14 градусів, вночі від 0 до -4.
У південних областях вдень температура повітря підніметься до +11 +16, а вночі впаде до +3 +7.
У центрі країни стовпчики термометра вдень покажуть +10 +13, вночі +1 +4.
У столиці сьогодні очікується суха погода. Температура повітря вдень становитиме +11 +13, а вночі впаде до +2 +4.