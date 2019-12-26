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Мряка та мокрі дороги: водіїв попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 10:30
Мряка та мокрі дороги: водіїв попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в Україні утримується "плюсова" температура

Погода в Україні 26 грудня погіршилась, водіїв попередили про мряку, тумани та мокрі дороги. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Загалом в Україні утримується "плюсова" температура. Середня температура повітря в західних областях +1+4, центральних +4+6, східних -1+2 та південних +3+10.

"Покриття на а/д дорогах державного значення в більшості областей мокре. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, в Львівській області невеликий дощ. Температура повітря -2+1. Покриття мокре, на Ужоцькому перевалі місцями утворився сніговий накат", - повідомили в прес-службі.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру попереджали, що сьогодні на заході України, а також в Карпатах очікується мокрий сніг. Температура повітря становитиме +1 +4 градусів. На півночі України буде хмарно і дощ. Температура повітря вдень +1 +6 градусів. В центральних областях також буде хмарно, очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень +1 +6 градусів.

Нагадаємо, протягом 23-24 грудня в західних областях були значні дощі; в Карпатах пориви вітру досягали 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с.

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