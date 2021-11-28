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Туман та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 листопада в Україні вдень у південній частині та більшості західних областей очікуються дощі. Майже всю територію країни накриє туман, температура повітря коливатиметься в межах +6 +13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях протягом доби прогнозують дощі. Вдень до +5 +9 градусів, вночі від -1 до +3.

На півночі країни без опадів, температура повітря вдень становитиме +6 +9, вночі від +2 до -1.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +6 +9, а вночі +3 +5. Опадів не прогнозується.

На півдні країни протягом доби йтимуть дощі. Вдень очікується +10 +13, а вночі +4 +6.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вдень становитиме +7 +9, вночі +2 +5 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів, вранці та вночі очікується туман. Температура повітря вдень становитиме +8 +10 градусів, вночі +1 +3.

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