Туман та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Сьогодні, 28 листопада в Україні вдень у південній частині та більшості західних областей очікуються дощі. Майже всю територію країни накриє туман, температура повітря коливатиметься в межах +6 +13 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях протягом доби прогнозують дощі. Вдень до +5 +9 градусів, вночі від -1 до +3.
На півночі країни без опадів, температура повітря вдень становитиме +6 +9, вночі від +2 до -1.
У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +6 +9, а вночі +3 +5. Опадів не прогнозується.
На півдні країни протягом доби йтимуть дощі. Вдень очікується +10 +13, а вночі +4 +6.
У центральних областях без опадів. Температура повітря вдень становитиме +7 +9, вночі +2 +5 градусів.
Сьогодні в столиці без істотних опадів, вранці та вночі очікується туман. Температура повітря вдень становитиме +8 +10 градусів, вночі +1 +3.