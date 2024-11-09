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В Тульской области атакован химкомбинат, - ЦПД

Фото: в Тульской области атакован химкомбинат (t.me mchs_official)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

В ночь на 9 ноября дроны атаковали Тульскую область. Под ударом оказался химкомбинат в городе Алексин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ, Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В Тульской области атакован химкомбинат в городе Алексин", - рассказал Коваленко.

По его данным, в 2013 году предприятие возобновило производство композиционного пресс-материала АГ-4С и освоило выпуск пресс-материала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений.

Химкомбинат атаковали дроны СБУ и ССО

Позднее источники РБК-Украина рассказали, что атака на предприятие стала операцией украинских спецслужб - химкомбинат атаковали дрены СБУ и ССО.

"СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории России, которые привлечены к войне в Украине. Поражения складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают возможности России терроризировать нашу страну", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что известно об этом химкомбинате?

Комбинат входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. По данным из открытых источников, предприятие представляет собой многопрофильное химическое производство, специализирующееся на выпуске полимерных и композиционных материалов и других изделий гражданского назначения.

Также предприятие выполняет работы в области капитального строительства, ликвидации опасных объектов, рекультивации территорий, оказывает услуги в области инжиниринга. Площадь предприятия достигает 402 га.

Кроме того, 20 июля 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Алексинский химический комбинат попал в блокирующий список санкций США, поскольку комбинат производит боеприпасы, "а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России". А 23 февраля 2024 года комбинат внесен в список санкций стран Евросоюза, поскольку он "поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооруженных сил РФ".

Атака дронов в Тульской области

С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников. В частности, в Тульской области в районе города Алексин прогремели взрывы в ночь на 9 ноября. В регионе велась работа ПВО из-за воздушной атаки.

Как сообщалось, взрывы в Алексине были слышны ночью несколько раз, и местные жители говорили об атаке с применением беспилотников и о движении пожарных машин, направлявшихся к месту возгорания.

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