Лучшая криптобиржа Украины по версии Traders Union

С каждым годом в Украине растет популярность криптовалютного трейдинга. Это происходит по ряду причин. Пользователей привлекает удобство использования цифровых валют, их высокая ликвидность и возможность получения солидной прибыли на рынке. Экономическая нестабильность, высокий уровень безработицы и желание сохранить свой капитал также подталкивают пользователей к использованию цифровых активов для торговли и инвестирования.

Эксперт Traders Union Иван Андриенко назвал лучшую криптобиржу Украины, а также обновил рейтинг надежных платформ. Согласно исследованиям TU, лидером стала биржа ByBit. Платформа работает в полном соответствии с украинским законодательством, поддерживает депозиты в UAH и предусмотрела украиноязычную поддержку пользователей.

Лучшие криптобиржи Украины по версии TU

Рейтинг TU включает в себя девять криптобирж. Каждая из них является регулируемой платформой с высоким уровнем защиты клиентских средств и персональных данных. В пятерку лидеров вошли:

ByBit. Биржа отличается высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями. Компания предлагает широкий выбор криптовалют (107) и деривативов. На ByBit возможна торговля спот-парами “крипто-крипто”, инверсными бессрочными контрактами, инверсными фьючерсами и отдельно бессрочный USDT. Биржа известна своей выгодной партнерской программой. Минимальный депозит тут составляет всего $1. Новичкам предлагается базовое обучение.

Binance (Бинанс). Отзывы об этой бирже в своем абсолютном большинстве положительные, о ней сложилось хорошее мнение. И неудивительно — будучи крупнейшей в мире по торговому обороту, биржа имеет высокую ликвидность и предоставляет клиентам лучшие торговые условия. Тут можно рассчитывать на низкие комиссии, кредитное плечо до 1:10 (по некоторым парам), наличие нативного актива Binance Coin (BNB), с помощью которого можно сократить размер комиссии. На бирже также предусмотрено холодное хранение.

Kraken. Зарегистрированная и регулируемая в США, биржа ориентирована на максимально быструю и комфортную торговлю, в том числе внебиржевую. Работает в режиме 24/7. Для начала торгов достаточно внести минимальный депозит в размере $10. Есть все основные пары крипто-крипто, несколько пар крипто-фиат. Также представлены индексы и фьючерсы. Есть обучающие гайды для новичков, а также сервис поддержки профессиональных и институциональных трейдеров. Kraken, как отмечают финансовые аналитики TU, имеет одну из самых современных и надежных систем безопасности.

EXMO характеризуется простым и интуитивно-понятным торговым терминалом, а также прозрачной комиссионной системой без скрытых сборов, рассказали в TU. Биржа предоставляет клиентом возможность торговли крипто-фиат (в парах с USD, EUR, RUB, UAH и другими валютами), а также высокий уровень информационной безопасности, есть кешбэк от комиссий.

Huobi. Биржа открывает возможность торговать 359 криптовалютами. Есть спотовая и маржинальная торговля, фьючерсные контракты, а также сервис быстрой покупки криптовалюты за фиатные средства. Также пользователи по достоинству оценят возможность прямой оплаты с банковской карты, Р2Р-обмен. Хуоби предлагает и ряд дополнительных возможностей для пассивного заработка, такие как стейкинг, праймпул и пр.

Также в рейтинге указаны такие биржи, как Bitfinex, Paxful, Currency.com и StormGain. Ознакомиться с полным рейтингом и описанием бирж можно на официальном сайте TU.

Выводы

Самой лучшей криптобиржей для торговли в Украине, по версии Traders Union, является ByBit. Биржа предлагает широкий выбор криптовалют и контрактов на различные активы, что позволяет трейдерам диверсифицировать свой портфель и управлять рисками более эффективно. Кроме того, биржа ByBit предлагает возможность торговли с кредитным плечом, что позволяет увеличить потенциальную прибыль. Однако перед инвестированием важно оценить все риски и торговать с осторожностью