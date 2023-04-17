TU обновили обзор Exness: заслуживает ли брокер доверия?

Перед выбором брокера каждому трейдеру предстоит провести детальное исследование рыночных предложений, чтобы выбрать лучшее. Однако вариантов так много, что не каждому хватит на это времени и сил. Финансовые аналитики Traders Union регулярно публикуют обновленные рейтинги и досье Форекс-брокеров. Недавно эксперты представили подробный обзор популярной компании Exness, ознакомиться с которым можно на официальном сайте TU.

Что нужно знать об Exness потенциальному клиенту

Exness — надежный брокер с сильной репутацией, чье имя известно на рынке Форекс с 2008 года. Экснесс ведет деятельность более чем в 130 странах мира, с соблюдением законодательства каждой из юрисдикций. Этим обосновано и большое количество брокерских лицензий,а именно:

FCA (Великобритания);

CySEC (Кипр);

FSA (Сейшельские острова);

CBCS (Кюрасао и Сен-Мартен);

FSC (Британские Виргинские острова);

FSC (о. Маврикий), FSCA (ЮАР);

СМА (Кения).

Месячный оборот торгов у Exness составляет порядка $325,8 млрд, — рассказали в Traders Union. Зарегистрировавшись у брокера, трейдер получает доступ к торговле более чем 120 валютными парами на Форекс. Помимо этого, клиент может торговать СFD (контрактами на разницу цен) на криптовалюту, акции, энергоресурсы и металлы.

Высокая ликвидность брокера Exness позволяет компании устанавливать низкие комиссии на свои услуги, что тоже является привлекательным для клиентов. Ордера исполняются мгновенно, пополнение депозита и вывод средств осуществляются без задержек, есть большой выбор поддерживаемых платежных систем.

Требования к минимальным депозитам лояльны и зависят от вида открываемого счета. Standard, Standard Cent, Standart Plus — $1, Raw Spread, Zero, Pro — $200.

Начинающие трейдеры могут воспользоваться учебным счетом. Впрочем, демо-аккаунт будет полезен и опытным торговцам, которые хотели бы протестировать торговые стратегии, не рискуя собственными средствами. Согласно обзору TU, торговля на Exness является безопасной и сопряжена только с теми риски, которые несет сам Форекс, и теми, которые являются ответственностью самого трейдера. Поэтому, торгуя на Форекс, необходимо принимать логичные и взвешенные решения. Со своей стороны Экснесс гарантирует торговлю без подводных камней и обеспечивает высокий уровень надежности.

Не Exness единым: каких еще брокеров рекомендуют Traders Union для сотрудничества

Помимо обзора Exness, Traders Union также опубликовали рейтинг брокеров Форекс 2023, куда вошли только самые надежные компании с лучшими торговыми условиями. Рейтинг, состоящий из 20 наименований, возглавляют такие компании как RoboForex, Exness и Tickmill. Отлично в 2023 году себя также зарекомендовали IC Markets и Pocket Option. В TU подчеркнули, что экспертная оценка не является рекламой брокера, а лишь призвана помочь трейдеру принять собственное решение и выбрать компанию, которую он доверит свои средства.