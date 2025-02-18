ТЦК и травмы: баскетбольная сборная Украины выйдет на решающие матчи без ключевых игроков

Перед матчами со Словенией (21 февраля) и Португалией (24 февраля) вне состава остались три игрока: форвард Владимир Конев, а также защитники - Александр Ковляр и Александр Липовый.

35-летнего Владимира Конева из "Днепра" на пути в латвийскую Ригу, где "сине-желтые" проводят домашние встречи, сняли с поезда и задержали сотрудники ТЦК Волынской области. Выяснилось, что баскетболист не явился по вызову в сроки, указанные в повестке, которая была направлена еще 1 ноября 2024 года, и находится в розыске.

Что касается Ковляра и Липового, которые выступают за рубежом, причины их отсутствия в составе команды - травмы. Ковляр сломал палец левой руки во время выступлений за литовский "Литкабелис". А Липовый из греческого "Колоссоса" получил травму задней поверхности бедра.

Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2025

"Сине-желтые" под руководством тренера Виталия Степановского уступили соперникам в четырех отборочных матчах подряд. Дважды проиграли Израилю (73:86 и 75:88), а также Словении (73:87) и Португалии (77:79). После этого наставник команды подал в отставку.

Новым тренером сборной стал латвийский специалист Айнарс Багатскис, который уже возглавлял команду в 2019-2023 годах. Именно под его руководством украинцы сыграют два оставшихся матча отбора.

Сейчас Украина занимает последнее место в группе А, но все еще сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы. Для этого нужно выигрывать два последних матча - против Словении и Португалии. Кроме того, надеяться на победу Израиля во встрече с Португалией.

Расписание заключительным матчей Украины: