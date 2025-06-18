Этот совет спасет жизнь: как безопасно достать вещи, упавшие на рельсы

Не рискуйте: обращайтесь к персоналу метро

Первое правило - никогда не спускайтесь на рельсы и не бегите в тоннель. Это смертельно опасно.

Если вещь упала на пути, сообщите об этом любому работнику метрополитена, которого видите на платформе: дежурному, машинисту, охраннику или полицейскому.

Если никого рядом нет - воспользуйтесь колонкой экстренной связи, которая расположена в центре платформы, если она есть.

Дождитесь дежурного со специальными инструментами - изолирующими щипцами, которыми он попытается извлечь предмет. Рисковать собственной жизнью ради вещи точно не стоит - лучше доверить это специалистам.

Когда придется ждать до ночи

Если вещь упала между рельсами или далеко от края, ее невозможно достать сразу. В таком случае предмет не трогают до ночи, когда останавливают движение поездов для технического обслуживания.

Работники метро запишут ваши контактные данные и достанут утерянное во время ночной смены. Утром вещь можно будет забрать в бюро находок или на станции.

Однако снимать напряжение с контактного рельса ради мелочи не будут. Лучше всего сразу уточнить, где и когда именно можно будет вернуть свою вещь.

Метро - опасное место, где надо быть особенно внимательным (фото: Pexels)

Что делать, если упала большая вещь

Если на рельсы упала большая вещь - например, сумка, самокат или велосипед, - которая может угрожать движению поезда, действуйте решительно. Пройдите по платформе навстречу поезду и дайте машинисту сигнал остановки: вращайте рукой по кругу .

Желательно иметь при себе включенный фонарик, чтобы сигнал был виден издалека. В идеальном случае поезд остановится до места падения предмета.

Затем энергоснабжение будет отключено, и сотрудники смогут безопасно достать вещь. Такая ситуация требует быстрой реакции и четкого понимания того, как действуют сигналы экстренной остановки.