Кольорові теми для чатів і запис відеотрансляцій: Telegram випустив велике оновлення

Telegram випустив велике оновлення (8.0.1 для Android, а також 8.1 для iOS). У новій версії з'явилася можливість дивитися, хто з членів групи прочитав повідомлення, а також функції запису відеотрансляцій, установки колірних тем для конкретних чатів і багато іншого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Telegram .

Тепер в невеликих групах користувачі можуть дивитися, хто саме з учасників прочитав відправлене вам повідомлення. Для захисту конфіденційності ця інформація зберігається лише тиждень після відправлення повідомлення.

У Telegram обіцяють, що месенджер не зберігатиме інформацію про те, які повідомлення читають користувачі.

Адміністраторам дали можливість записати не тільки звук, але і відеопотік з трансляції. Якщо чат записується, це буде відзначено червоною крапкою поруч з його назвою. Далі можна буде поділитися збереженим відеозаписом з користувачами, які пропустили ефір.

Що важливо, можна записувати як відео зі звуком, так і просто звук. Для відео підтримується запис у вертикальному і горизонтальному форматах, а готовий запис зберігається в чаті "Обране".

Тепер в особистих чатах можна встановлювати одну з восьми доступних тем. У кожній з них використовуються кольорові градієнти для блоків повідомлень і різноколірні анімовані фони з тематичними візерунками.

Обрана тема встановлюється для обох учасників чату і буде зображатися на всіх пристроях. Що важливо, у кожної теми є денна і нічна версії. Вони перемикаються відповідно до налаштувань нічного режиму всього додатка.

Telegram додав можливість запустити додаткові ефекти на весь екран при натисканні на деякі анімовані емодзі.

Якщо у співрозмовника відкритий чат, він побачить ефекти в той самий момент, коли людина натискає на емодзі. При цьому вібрація синхронізована для обох співрозмовників.