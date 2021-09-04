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Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020

Автор: Анна Полисученко

Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020. Ця медаль стала другою для Цвєтова в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iSport.

В рамках 11-го дня Паралімпійських ігор - 2020 в Токіо (Японія) відбувся розіграш комплекту медалей з бігу на 200 метрів (клас T35 - спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату, стоячи).

Український легкоатлет Ігор Цвєтов став срібним призером у цій дисципліні, показавши результат 23,25.

Раніше Ігор Цвєтов завоював срібло в бігу на 100 метрів.

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Олімпіада 2020