Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів

Український політик Василь Цушко, який у різні часи був міністром внутрішніх справ, очолював Мінекономіки і Антимонопольний комітет, претендує на посаду заступника міністра фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію кандидата в реєстрі НАЗК.

У своїй декларації він вказав ділянки в Київській та Одеській областях, а також квартиру в столиці та автомобіль Infiniti FX35 2006 року випуску. Також він вказав останню зарплату в розмірі трохи більше 8 000 гривень (за 2019 рік) і посаду заступника голови Соціалістичної партії.

Зазначимо, Цушко в 2014 році балотувався на пост президента України, проте зняв свою кандидатуру до голосування.

У березні 2014 року Верховна рада з другої спроби звільнила його з посади голови Антимонопольного комітету України. За місяць до цього він подав заяву за власним бажанням. Він очолював Антимонопольний комітет з грудня 2010 року.

Цушко був народним депутатом кількох скликань з 1994 по 2006 роки, очолював Одеську обласну державну адміністрацію з 2005 по 2006 роки. Обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2006-2007) і міністра економіки (2010).