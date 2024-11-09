Цуренко пробилась в полуфинал "челленджера" в США

Dow Tennis Classic, 1/4 финала

Миллер – Цуренко – 1:2 (6:3, 2:6, 2:6)

Со старта соперницы начали обмен брейками. В первых шести геймах непременно побеждала принимающая подачи теннисистка. Далее Миллер первой набрала пункт на собственной, а с еще одним брейком вышла подавать на сет. Хозяйка кортов со второй попытки реализовала сетбол.

Неудачно для Цуренко стартовала и вторая партия. Она уступила на собственной подаче, но дальше выдала серию из пяти взятых геймов подряд. При счете 5:1 в свою пользу украинка позволила Миллер взять очко. Но сразу же закрыла сет еще одним брейком.

Решающую партию Цуренко начала сверхмощно. И на собственных, и на чужих подачах украинская теннисистка действовала безошибочно. Как следствие повела 5:0 и получила право взять паузу. Миллер размочила счет, но не больше. Матчбол Цуренко реализовала со второй попытки.

В полуфинале турнира опытная украинка встретится с канадкой Ребеккой Марино. Матч состоится в субботу, 9 ноября, поздно вечером. Другую полуфинальную пару составили американские теннисистки – Алиша Паркс и Лорен Дэвис.