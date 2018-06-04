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Серена Вільямс знялася з Ролан Гаррос перед матчем проти Шарапової

НовиниСпорт    04.06.2018 - 17:37

Росіянка може зіграти в чвертьфіналі проти Цуренко

Американська тенісистка Серена Вільямс знялася з розіграшу Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) перед зустріччю 1/8 фіналу проти росіянки Марії Шарапової. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Серена отримала травму в одному з попередніх матчів на Ролан Гаррос, де вона грала в одиночному і парному розрядах.

"На жаль, у мене виникли проблеми з грудним м'язом. Я фізично не можу подавати, в такому стані грати важко", - повідомила 36-річна Вільямс на прес-конференції.

Таким чином, Шарапова без боротьби вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос. Там вона зіграє з переможницею поєдинку між українкою Лесею Цуренко і іспанкою Гарбінє Мугуруса. Матч відбудеться в понеділок, 4 червня. Орієнтовний початок зустрічі - 18:00.

Цуренко вперше в кар'єрі пробилася до четвертого кола "Ролан Гаррос" Світоліна вилетіла в третьому раунді Ролан Гаррос
Теги публікації: Теннис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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