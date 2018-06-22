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Цуренко не змогла дограти матч 1/4 фіналу турніру в Бірмінгемі

НовиниСпорт    22.06.2018 - 16:44
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)

Українка на відмові поступилася 24 ракетці світу Барборі Стріцовій

Друга ракетка України і 37 номер світового рейтингу  Леся Цуренко не змогла дограти чвертьфінальний поєдинок трав'яного турніру в Бірмінгемі. Як повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA), спорсменка змушена достроково завершити матч через травму.

Українка на відмові поступилася 24 ракетці світу Барборі Стріцовій з Чехії - 5:7, 0:3.

Раніше суперниці провели тільки один очний поєдинок: у 2015 році українка здобула перемогу на турнірі в Нью-Хейвені.

Чешка в півфіналі змагань зіграє з представницею Словаччини Магдаленою Рибариковою.

Нагадаємо, раніше Цуренко в четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) відмовилася продовжувати матч проти іспанки Гарбінє Мугуруса через травму.

Удар Світоліної визнаний кращим моментом дня на турнірі в Бірмінгемі Цуренко слідом за Світоліною вийшла у другий раунд турніру в Бірмінгемі
Теги публікації: Теннис, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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