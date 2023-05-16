ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦРУ запустило новую онлайн-кампанию по вербовке российских шпионов

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 06:58
ЦРУ запустило новую онлайн-кампанию по вербовке российских шпионов Фото: ЦРУ предлагает россиянам, выступающих против войны против Украины, поделиться секретами (cia.history.com)
Автор: Владимир Костырин

Американское Центральное разведывательное управление в рамках нового проекта предлагает россиянам, недовольных войной против Украины и жизнью в РФ, поделиться секретами со спецслужбами США, и с этой целью в интернете было размещено видео о вербовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ролике есть новый канал ЦРУ в Telegram, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с американскими разведчиками. Кроме того, видео размещается на других платформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Чиновники ЦРУ, участвовавшие в проекте, заявили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

Это уже не первая кампания по вербовке, и предыдущие, начатые после широкомасштабной войны РФ против Украины, были успешными.

По словам одного чиновника, сообщение, которое они надеются донести до россиян, работающих "в чувствительных областях" и имеющих доступ к ценной информации, звучит так: "Мы понимаем вас, может быть, лучше, чем вы думаете".

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, отметил, что видео "абсолютно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди более широких слоев населения в РФ. Такие ролики, добавляют американские чиновники, пытаются "апеллировать к чувству патриотизма" у россиян, убедить их стать активнее.

Данное видео отражает более откровенную рекламу ЦРУ в социальных сетях год назад, через 2 месяца после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Эти сообщения содержали аналогичные пошаговые инструкции для потенциальных российских осведомителей о том, как избежать обнаружения службами безопасности РФ с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с агентством по средствам Dark Web.

"Войска (Путина) продолжают нести большие потери в живой силе и технике. Когда в конце прошлого года он провел частичную мобилизацию, из страны бежало гораздо больше россиян призывного возраста, чем Кремлю удалось собрать и отправить на фронт в качестве пушечного мяса", - заявлял в апреле директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он также отмечал, что недовольство войной "будет продолжать грызть российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикуемых репрессий".

В ЦРУ считают, что ценной информацией с американской стороной готовы поделиться десятки тысяч россиян. По словам чиновников, многие из этих людей могут не знать, как связаться с ЦРУ, или что их информация может представлять интерес.

Напомним, перед этим ЦРУ прошлой весной призвало выйти на связь россиян, не поддерживающих войну в Украине.

Недавно разведка Дании сообщала, что РФ может использовать гражданских и журналистов для шпионажа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию