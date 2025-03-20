ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области, - Reuters

Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, сказали источники Reuters. Однако Трамп продолжал утверждать, что украинские войска окружены в Курской области на западе России.

По словам официальных лиц, оценки американской и европейской разведки показывают, что украинские войска столкнулись с сильным давлением со стороны российских войск, однако они не окружены полностью.

Ложь Путина и Трампа

Эксперты описали заявление Путина от 13 марта о том, что украинские войска в Курской области отрезаны и в конечном итоге должны будут "сдаться или умереть", как дезинформацию, призванную показать, что Россия предлагает уступки, спасая жизни украинских солдат, что дает Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

Трамп 14 марта сказал, что просил Путина пощадить жизни тысяч украинцев, которые, по его словам, были "полностью окружены" и уязвимы. Путин сказал, что сделает это, если они сдадутся. Трамп повторил заявление об "окруженных" украинских силах 17 и 18 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что украинские войска окружены, и заявил, что Путин лжет о реальном положении дел на местах.

Украинский лидер признал, что его армия находится в сложном положении в Курской области и что он ожидает продолжения атак со стороны России, которая пытается вытеснить украинские войска из региона.

С августа, когда украинские солдаты прорвались через западную границу России в Курске, Киев потерял почти всю территорию, которую он получил.

Тактика для переговоров

Трамп разговаривал с Путиным 18 марта. Во время этого разговора Путин отказался от 30-дневного прекращения огня, к которому призывал Трамп и которое, по словам Зеленского, Украина готова принять.

"Вероятно, это часть усилий Путина, направленных на то, чтобы показать, что они выигрывают войну, что сопротивление бесполезно и что большая мощь России неизбежно принесет победу. Это находит отклик у Трампа", - сказал Марк Канчиан, отставной полковник морской пехоты и старший советник Центра стратегических и международных исследований. По его словам, "обе стороны маневрируют, чтобы занять более выгодную позицию для переговоров".

Хотя российские войска, по всей видимости, постепенно продвигаются вперед в Курской, официальные лица и эксперты, изучающие поле боя, заявили, что заявление Путина от 13 марта не соответствует действительности.

Институт по изучению войны заявил 14 марта, что "не обнаружил геолокационных доказательств, указывающих на то, что российские войска окружили значительное количество украинских войск в Курской области или в других местах вдоль линии фронта в Украине".