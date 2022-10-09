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ЦРУ провело переговоры с "Талибаном" в Катаре, - CNN

Фото: ЦРУ провело переговоры "Талибаном" в Катаре (wikimedia by isafmedia)
Автор: Артур Родивилов

Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу встречу с талибами в Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В американскую делегацию, в частности, вошли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст. Движение "Талибан" представлял глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик.

Телеканал отмечает, что это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации в конце августа в Кабуле главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири.

По мнению бывшего заместителя главы Национальной разведки США Бета Саннера, Коэн, вероятно, заявил талибам на встрече, что американская сторона нанесет еще больше ударов, если обнаружит поддержку "Аль-Каидой" в Афганистане операций, угрожающих США и их союзникам.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

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