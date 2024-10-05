В ЦПД объяснили присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области

"Присутствие военных КНДР в Донецкой области касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из КНДР плохого качества", - пояснил он.

Эти военные, по словам Коваленко, сопровождают грузы, фиксируют нехватку и следят за использованием боеприпасов российской армией.

"РФ все больше зависима от боеприпасов из КНДР к разным типам вооружений. Также низким качеством отличается баллистическая ракета KN23", - констатировал военный.