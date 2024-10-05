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В ЦПД объяснили присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области

Фото: в ЦПД объяснили присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Присутствие северокорейских военных в Донецкой области связано с одним моментом. Он заключается в использовании россиянами оружия КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Присутствие военных КНДР в Донецкой области касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из КНДР плохого качества", - пояснил он.

Эти военные, по словам Коваленко, сопровождают грузы, фиксируют нехватку и следят за использованием боеприпасов российской армией.

"РФ все больше зависима от боеприпасов из КНДР к разным типам вооружений. Также низким качеством отличается баллистическая ракета KN23", - констатировал военный.

Ликвидация военных КНДР возле Донецка

Недавно СМИ написали, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

5 октября источники РБК-Украина рассказали, что из-за удара под Донецком 3 октября действительно были ликвидированы более 20 оккупантов, шесть из которых военные из Северной Кореи. Они прибыли на Донбасс для "обмена опытом".

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