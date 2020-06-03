ЦОКи "Івано-Франківськгазу" частково відновили прийом споживачів

З 1 червня центри обслуговування клієнтів "Івано-Франківськгазу" частково відновили прийом споживачів. Однак газовики просять клієнтів не поспішати до центрів, адже 90% питань можна вирішити дистанційно.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Як для відвідувачів, так і для працівників ЦОКу, діють чіткі правила роботи центрів. Кількість осіб, які можуть одночасно знаходитися в приміщенні, не може перевищувати норму - 1 людина на 10 кв.м. Всі працівники ЦОКу та відвідувачі повинні бути в захисних масках чи респіраторах, при вході обов’язково обробляти руки антисептиком, а кожні дві години – провітрювання приміщень", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, проводитиметься регулярна внутрішня дезінфекція приміщень мілкодисперсними краплями у вигляді холодного туману.

"Просимо наших споживачів відвідувати ЦОК лише за нагальної потреби. Робити вибір на користь дистанційного обслуговування - зручних та безпечних каналів комунікації. Наші фахівці продовжують надавати консультації споживачам телефоном, електронною поштою та через онлайн-сервіси", – говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

У прес-службі також нагадали, що під час карантину ЦОКи не припиняли свою роботу. Вони щоденно консультували телефоном тисячі споживачів.