ЦОК "Чернівцігазу" здійснив обслуговування більше ніж 35 тис. клієнтів

Менше ніж за 7 місяців роботи до Центру обслуговування клієнтів АТ "Чернівцігаз" звернулося більш 35 тис. споживачів природного газу. Найбільше клієнтів компанії цікавлять питання звірки даних та роз'яснення по особовому рахунку. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"В Центрі обслуговування клієнтів працюють 10 високопрофесійних менеджерів і двоє провідних фахівців, які надають клієнтам компанії професійні консультації та допомогу в усіх питаннях, що пов'язані із газопостачанням. ЦОК працює за якісно новими стандартами і розрахований на максимально комфортне обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найчастіша причина звернень до ЦОК - це звірка даних і роз'яснення по особовому рахунку. З таким питанням звернулося близько 15 тис. клієнтів компанії. На другому місці - перерахунок обсягів спожитого природного газу, це 10 тис. звернень. Майже 5 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, і 3 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури встановлення, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників. Більше ніж 2 тис. клієнтів отримали консультації щодо приєднання до газових чи проведення реконструкції.

"Фахівці центру надають нашим клієнтам роз'яснення з постачання та розподілу природного газу. В приміщенні центру створені максимально комфортні умови. Наша основна мета — відкриття додаткових центрів обслуговування клієнтів, відсутність черг і швидке розв'язання питань, допомогу нашим клієнтам", - зазначила начальник управління клієнтського центру АТ "Чернівцігаз" Дмитро Мотовілін.

Компанія планує відкрити ще чотири Центри обслуговування клієнтів в районних відділеннях АТ "Чернівцігаз". В кінці серпня ЦОК запрацює в м. Кіцмань, він обслуговуватиме 31,5 тис. споживачів природного газу, що проживають в Кіцманському та Заставнівському районах Чернівецької області.