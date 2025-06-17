В этом году "Запорожсталь" инвестирует более миллиарда гривен в капитальные ремонты

В целом же бюджет предприятия на капитальные инвестиции в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд гривен.

"Теплоэлектроцентраль отвечает за производство трех ключевых видов энергоресурсов - пара, дутья, электроэнергии, и питает ими подразделения предприятия, обеспечивая непрерывность производственных процессов. Капитальные ремонты позволят повысить надежность и безотказность как отдельных узлов агрегатов, так и всего энергокомплекса "Запорожстали", - говорит и.о. генерального директора Запорожстали Тарас Шевченко.

Завод будет поочередно выводить в ремонт энергетическое оборудование, поскольку комплекс работ будет выполняться в условиях действующего производства с сохранением плановых производственных объемов.

Ранее "Запорожсталь" начала масштабный капитальный ремонт котлоагрегата № 5, который планово выполняется раз в несколько лет и продлится около 100 суток. Следующий на очереди - турбокомпрессорный агрегат № 7, здесь все запланированные работы выполнят в течение 80 суток. А осенью стартует капитальный ремонт на турбогенераторе № 1, который продлится 45 суток: сейчас идет подготовительный этап.

Капитальные ремонты выполнят силами собственной инжиниринговой службы с привлечением подрядных организаций "Инвентум Украина" и "Интел Энерго".

Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию Запорожсталь постепенно увеличивает объемы капитальных инвестиций в производство во время войны: в 2022 году инвестиции составляли 500 млн гривен, в 2023-м - 750 млн гривен, в 2024-м - 938 млн гривен. Бюджет капитальных инвестиций в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд гривен.