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В ЦНС рассказали, как происходит "восстановление" уничтоженного россиянами Мариуполя

Понедельник 14 октября 2024 06:08
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В ЦНС рассказали, как происходит "восстановление" уничтоженного россиянами Мариуполя Фото: оккупанты "восстанавливают" дома в оккупированном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

"Восстановленные" для пропагандистских материалов дома в оккупированном Мариуполе трещат по швам. Причиной тому стала коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Одним из таких примеров является жилье на улице Межевой, 17. В доме по этому адресу в несущих стенах появились трещины после "капитального ремонта", проведенного российскими подрядчиками.

"В конце концов, никакого ремонта так не произошло, однако выделенные средства на восстановление уничтоженного дома исчезли", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, местные коллаборанты разработали целую схему по отмыванию средств Кремля на "восстановление" Мариуполя, который разбомбили россияне.

"Здесь через фирмы-прокладки нанимают подрядчиков, те делают видимость работ, приезжают пропагандисты-путинисты для создания красивых роликов о прекрасной жизни в умирающем городе, и после этого люди снова остаются один на один со своими проблемами и болями", - добавил информационный ресурс.

Кроме того, оккупанты вместо выдачи жилья тем, кто его потерял в результате российских атак по городу, предлагают брать ипотеку. Таким образом, пишет ЦНС, российские банки зарабатывают на горе простых людей, которое создано самим Кремлем.

Напомним, недавно Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики начали строить в Мариуполе большой рынок сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле, это будет центр для вывоза краденного украинского имущества.

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