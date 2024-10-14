В ЦНС рассказали, как происходит "восстановление" уничтоженного россиянами Мариуполя

"Восстановленные" для пропагандистских материалов дома в оккупированном Мариуполе трещат по швам. Причиной тому стала коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Одним из таких примеров является жилье на улице Межевой, 17. В доме по этому адресу в несущих стенах появились трещины после "капитального ремонта", проведенного российскими подрядчиками.

"В конце концов, никакого ремонта так не произошло, однако выделенные средства на восстановление уничтоженного дома исчезли", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, местные коллаборанты разработали целую схему по отмыванию средств Кремля на "восстановление" Мариуполя, который разбомбили россияне.

"Здесь через фирмы-прокладки нанимают подрядчиков, те делают видимость работ, приезжают пропагандисты-путинисты для создания красивых роликов о прекрасной жизни в умирающем городе, и после этого люди снова остаются один на один со своими проблемами и болями", - добавил информационный ресурс.

Кроме того, оккупанты вместо выдачи жилья тем, кто его потерял в результате российских атак по городу, предлагают брать ипотеку. Таким образом, пишет ЦНС, российские банки зарабатывают на горе простых людей, которое создано самим Кремлем.