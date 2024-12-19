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ЦПАУ переходит на электронную систему "Вулик": упростят получение админуслуг

Фото: автоматизация для быстрого получения админуслуг (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмин утвердил постановление, которое нормирует внедрение автоматизированной системы "Вулик" для центров предоставления административных услуг.

Кабмин утвердил постановление по автоматизации системы "Вулик"

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, которое нормирует автоматизацию центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) с помощью системы "Вулик". Эта электронная система позволяет значительно упростить и ускорить процесс получения административных услуг для граждан, а также оптимизировать работу администраторов.

Система "Вулик" автоматизирует ряд важных процессов в ЦПАУ, таких, как обработка запросов посетителей, проверка данных, создание отчетов и многое другое.

Цифровизация административных услуг

Благодаря системе "Вулик", ЦПАУ смогут перейти на бесплатную электронную систему, что позволит значительно улучшить взаимодействие с гражданами. Теперь процесс подачи запросов и получения услуг станет еще проще. Обновленная система учитывает не только потребности пользователей, но и требования государственных учреждений.

Сеть ЦПАУ Украины: более 5 тысяч точек доступа

Сеть ЦПАУ в Украине уже насчитывает более 5 тысяч точек доступа. Учитывая быстрый рост этой сети и увеличение запросов от граждан, Министерство цифровой трансформации инициировало обновление системы, чтобы улучшить обслуживание и обеспечить высокий уровень услуг.

Новый функционал системы "Вулик" был создан с учетом потребностей как граждан, так и требований государственных учреждений, что позволит снизить нагрузку на ЦПАУ и повысить эффективность работы.

"Вулик" помогает сделать процесс получения административных услуг более простым и быстрым. Благодаря автоматизации, посетители ЦПАУ могут значительно сэкономить время на выполнение формальных процедур, а администраторам обеспечивается возможность более качественно и быстро обрабатывать документы.

 

Напомним, что в центрах административных услуг расширили перечень социальных услуг, которые могут получить украинцы. Это упрощает взаимодействие с различными государственными учреждениями.

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ЦПАУ