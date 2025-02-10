ВСК по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа

"Одним из результатов работы ВСК будет официальное обращение к вам с просьбой проведения аудита за последний период и мы будем обращать ваше внимание на более детальное изучение моментов, о которых сегодня мы говорили", - сказал он представителям Госаудит службы в ходе заседания ВСК.

Во время этого заседания рабочая группа обсуждала вопрос запасов газа в хранилищах.

В частности, Кучеренко отметил, что бывший глава "Нафтогаза" заявлял, что Украине хватит собственного газа для прохождения отопительного сезона. Однако сейчас Украина вынуждена импортировать газ.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.