В Кривом Роге мужчина с ножом проник на военный объект: детали конфликта при участии ТЦК

В социальных сетях распространяется видео, на котором виден мужчина с ножом в руках. Он перелезает забор и проникает на территорию режимного военного объекта.

"В условиях действия правового режима военного положения, гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных сил Украины, грубо препятствовал мерам мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ТЦК, причиной такой эмоциональной реакции мужчины стало задержание представителями Национальной полиции и доставка в РТЦК и СП его сына. Который, как сообщается, неоднократно нарушал нормы законодательства о мобилизации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением холодного оружия ему предусматривается до семи лет лишения свободы.