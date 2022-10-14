RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цитрус празднует День защитника Украины: скидки до 55% и открытки на фронт

 

Цитрус безгранично благодарен украинским защитникам и защитницам за их героизм, отважность и несокрушимость. И в День защитника Украины дарит скидки до 55%, чтобы каждый украинец мог порадовать своих героев важными и необходимыми подарками. Акция будет продолжаться до 17.10 включительно и насчитывает сотни популярных и полезных товаров из всех категорий.

Но кроме этого в Цитрусе придумали очень особенный способ поблагодарить наших воинов.

Еще в августе вместе с сотнями украинцев компания создала открытку родному незнакомцу. И сегодня вы можете отправить ее защитникам на фронт, сделав любой донат фонду "Повернись живим" через чат-бот Цитруса. К каждой открытке можно добавить текст, который на нем напишут от руки. А после этого Цитрус с помощью волонтеров отправит их нашим героям и геройкам.

Поблагодарите, поддержите, поздравьте — расскажите обо всех своих чувствах родным незнакомцам, защищающим нашу страну и каждого из нас.

Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News