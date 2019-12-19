Цитрус збирає 1 мільйон на благодійність

В Цитрус стартував місяць благодійності. Компанія збирає 1 мільйон гривень для допомоги дітям з особливостями розвитку

Новорічні свята - час чудес і дива. Мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій Цитрус не залишилася осторонь і організувала благодійну акцію зі збору 1 мільйона гривень на допомогу дітям.

З 19 грудня на сайті Цитрус кожен бажаючий може за 20 гривень придбати новорічну листівку як додаток до покупки або в якості основної покупки. Виручені кошти компанія витратить на благодійність. З 21 грудня купити листівки можна буде в роздрібній мережі Цитрус.

20 січня будуть підведені підсумки акції і співробітники компанії передадуть подарунки, іграшки та необхідні товари в центри для дітей з особливостями розвитку по всій Україні.

«Діти з особливостями розвитку потребують спеціальних іграшок і гаджетів. Ми дізналися у фахівців, які саме товари зможуть допомогти таким дітям соціалізуватися і розвиватися. І тепер разом збираємо кошти на їх покупку. Робити добро простіше, ніж здається. Разом ми можемо зробити одночасно дві добрі справи: підняти настрій близькій людині креативною новорічною листівкою і взяти участь в благодійності», - відзначають в компанії Цитрус.

Приєднуйтесь до благодійної акції, щоб разом допомогти тим, хто цього дійсно потребує.

Про Цитрус

«Цитрус» - національна мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні «Цитрус» - це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 60 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспортом, пристроями розумного будинку. «Цитрус» розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів «ЦеХАБ» і «Цитрус Академія» у флагманських магазинах мережі.

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