Цитрус знову підкорює Київ і везе в столицю море гаджетів!

Цитрус впевнено розширює свою географію по містах України і вже в цей четвер відкриє ще один магазин у Києві!

Це буде перша торгова точка компанії у Святошинському районі! Тут тебе чекає величезний вибір електротранспорту, ноутбуки, смартфони, акустика, а також всі категорії потрібних гаджетів для роботи, геймінгу, розумного будинку, і навіть для дітей. Площа нового простору прогресивної техніки становить цілих 345 квадратних метрів!

Не пропусти відкриття нового магазину 12 серпня! Початок о 10:00, а місце зустрічі — Цитрус в ТРЦ XIT Mall за адресою проспект Перемоги 134/1.

Тільки з 12 по 16 серпня забирай круту техніку з вигодою до 61%. Наприклад, телевізор Gazer 32 "Full HD Smart TV всього за 6 999 гривень з економією 1400 гривень, акустика Divoom Voombox всього за 399 гривень, замість 999 гривень, а ноутбук Asus ZenBook 14 за 29 499 гривень замість 34 999 гривень.

Без вигідних покупок не залишиться ніхто

Яке ж відкриття без крутих сюрпризів? З 12 по 14 серпня шукай на вулицях Києва яскравих співробітників Цитрусу, які дарують смачні апельсини з унікальним бонусом до 300 гривень на покупки гаджетів і аксесуарів!

Чудова новина і в тому, що тепер контролювати свої бонуси можна за допомогою Apple Wallet і Google Pay.

Магазин у Києві стане 66-м в мережі Цитрус. Крім того, гігант техніки і електроніки відкрив 9 сервісних центрів і 3 пункти прокату електротранспорту в містах України. Але на цьому в компанії не зупиняються і до кінця року обіцяють потішити новими торговими точками.

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