Цитрус Обмін: як продати старий гаджет з максимальною вигодою

Зберігати старі гаджети в скриньках, передаровуватимемо родичам або намагатися продати самостійно? Ексклюзивна програма Цитрус Обмін допоможе вам максимально комфортно придбати новий гаджет за рахунок обміну свого старого пристрою.



Що собою являє послуга Цитрус Обмін? Це trade-in угода, коли клієнт змінює вживане пристрій, щоб отримати знижку на новий гаджет. Розмір знижки залежить від моделі, стану і комплектації старого пристрою і може досягати 90%.



Обміняти. Не можна залишити



В Європі та Америці практика обміну старої техніки для покупки нової із суттєвою економією досить поширена. І це не дивно, адже основні переваги послуги trade-in - безпека угоди і істотна економія часу. Навіщо самому шукати покупців або продавати на сторонніх сайтах, витрачаючи час на заповнення анкет, відповіді на телефонні дзвінки та повідомлення просто цікавляться? Набагато простіше скористатися послугою Цитрус Обмін - Приніс. Обміняв. Отримав знижку.



Знижки до 90% з Цитрус Обміном



Для покупки нового гаджета зі знижкою необхідно взяти свій старий телефон, смартфон, планшет, смарт-годинник, ноутбук, MacBook або зібрати всі разом (так-так, це дійсно можливо!) І принести в будь-який магазин Цитрус. Продавець-консультант проведе оцінку всіх пристроїв і назве суму, яку вирахують при покупці нового гаджета. Чим краще технічний стан і менше термін експлуатації пристроїв, які ви хочете здати, тим більше буде знижка на новий пристрій. У Цитрусі вона може досягати 90%.

Орієнтовну вартість пристрою, який ви хочете обміняти, можна дізнатися заздалегідь - на сайті https://obmen.citrus.ua/. Для цього необхідно виконати три простих кроки:



1. Вибрати гаджет, який хочете придбати



2. Вказати модель пристрою, яку хочете здати і заповнити невелику анкету



3. Отримати зворотній зв'язок від Цитруса



Провести оцінку пристрою можна і без візиту в магазин. Для цього клієнту потрібно оформити заявку на сайті і відправити пристрій Новою Поштою. Якщо знижка після оцінки влаштовує клієнта, то він оплачує різницю і отримує свій інтернет-замовлення, якщо ж сума знижки не підходить клієнту, то пристрій повертається назад власнику.



Найкраща вартість пошкоджених пристроїв



За програмою Цитрус Обмін магазини приймають як нові гаджети, так і пристрої, що були у використанні декілька років з механічними пошкоджень, які не усувають в рамках гарантійного ремонту.



Але і це ще не все. Цитрус приймає пристрої Apple і Samsung з ушкодженнями корпусу і дисплея за найкращою ціною на ринку України.



Тим, хто планує придбати новий гаджет в розстрочку, також доступна послуга Цитрус Обмін. Сума, в яку оцінять старе пристрій, буде першим внеском для отримання розстрочки!



"Цитрус Обмін - зручний і вигідний сервіс для тих, хто, в першу чергу, цінує свій час. Ми даємо більше вигоди, безпеки, свободи і комфорту. Звертаючись до нас, клієнт отримує, по-перше, безпечну операцію. Тут він не зіткнеться з шахраями, як при продажу товарів через інтернет або домовляючись про зустріч з незнайомими особами. Ми даємо єдиний прозорий механізм оцінки пристрою, який відбувається в лічені хвилини", - відзначають в компанії Цитрус.



Про Цитрус



"Цитрус" - національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні "Цитрус" - це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережу з 58 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспорту, пристроїв розумного будинку. «Цитрус» розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також не мають аналогів освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі.



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