ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Цитадель". Как выглядят укрытия для защиты украинских школьников от обстрелов

Украина, Четверг 10 июля 2025 17:21
UA EN RU
"Цитадель". Как выглядят укрытия для защиты украинских школьников от обстрелов Фото: в Риме презентовали проект "Цитадель" (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

На Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Риме презентовали проект "Цитадель" - модульные стальные подземные укрытия, которые будут устанавливаться в украинских школах для защиты детей во время воздушных тревог. Композицию из двух модулей-"укрытий", оборудованных как школьные укрытия, во время конференции имели возможность осмотреть все посетители конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Что известно о "Цитадели"

Укрытие спроектировано с учетом особенностей образовательной среды. Это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м на школьных дворах или рядом со зданиями.

Модуль для школ в рамках проекта "Цитадель" рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации. Создала "Цитадель" Группа Метинвест, в партнерстве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий.

"Мы уже имеем значительный опыт в производстве и применении стальных подземных укрытий - "укрытий" для поясов обороны и операторов дронов. Из них также построен первый в истории Украины подземный госпиталь и командные центры бригад, которые доказали свою эффективность в боевых условиях", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

В Риме презентовали проект "Цитадель" (metinvestholding.com)

По его словам, теперь компания готова масштабировать эти решения для школ.

"Это путь к сохранению нашего будущего, наших детей. Мы инвестируем в безопасность, в восстановление, потому что это наша ответственность как Группы Метинвест. Это принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова, и она является основой нашего бизнеса", - добавил Мироненко.

Преимущества "Цитадели"

Модульность и универсальность конструкции позволяет адаптировать "Цитадель" к различным условиям и объектам - школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям. Герметичные стальные секции легко соединяются в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней.

Укрытия могут служить как временным, так и долговременным решением. Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости - для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное - выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжения.

"Безопасные укрытия в украинских школах - жизненная необходимость. Все дети должны получить надежную защиту. "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, соответствует современным стандартам безопасности. Его можно применять по всей стране", - говорит глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

URC 2025

URC 2025 - четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.

Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества.

Среди главных тем - мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление общин и регионов, а также евроинтеграция.

Подземный госпиталь "Метинвеста"

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова создал для военных подземный госпиталь, где спасли уже тысячи жизней.

Он спрятан на глубине 6 метров под землей, имеет площадь в 500 "квадратов", и имеет внутри современную реанимацию, хирургию, лабораторию, генераторную, канализационную системы и автономную скважину.

"Метинвест" вложил в госпиталь 20 млн грн. Из них 7 млн грн - стоимость медицинского оборудования и 13 млн - "укрытия" и строительные работы.

Проект выполнялся в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Сейчас компания сооружает еще два подземных госпиталя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом