По цене подержанного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрирайда

Итальянцы в партнерстве с австрийской CAPiTA Snowboards и земляками из Union Binding выпустили сноуборд Warpspeed тиражом составил 200 экземпляров. Все изготовлены на заводе CAPiTA Mothership, работающем на энергии из возобновляемых источников.

В конструкции Warpspeed использованы усилители из материала Megacarbon, который обеспечивает контроль и устойчивость на высоких скоростях. Ну а о принадлежности к лимитированной серии говорит не только цвет, но и особая форма носа и хвоста.

К доске прилагаются крепления Union Falcor Automobili Lamborghini, хайбек которых впервые в отрасли изготовлен из прессованного углеволокна. Крепления, как и сам сноуборд, подойдут и для катания на подготовленных склонах, и для фрирайда. Оценена доска в 1300 евро.