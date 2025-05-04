Ценовые ограничения мешают импортировать и тормозят рынок накопителей энергии, - эксперт

По его словам, цены на электроэнергию в Европе в отдельные часы выше, чем установленные в Украине прайс-кэпы.

"У нас в каждом наборе часов, в каждом часу есть максимальная цена, по которой можно продать электрическую энергию на рынке на сутки вперед. Это такой сегмент рынка, в котором производители электрической энергии, трейдеры электрической энергии продают электрическую энергию, которая будет произведена завтра и потреблена завтра, а продают сегодня. То есть такой форвард. У него есть ограничения по цене", - пояснил Визир.

Как результат, импортировать электроэнергию из ЕС становится экономически невыгодно.

"Получается история такая, что в определенные часы в Европе цена составляет в эквиваленте условно 11 гривен. А у нас максимальная цена составляет 9 гривен. То есть, соответственно, они не заводят этот коммерческий импорт", - добавил эксперт.

По его словам, в таких условиях НЭК "Укрэнерго" вынуждено покупать аварийную помощь, которая еще дороже - а платят за это в конце концов потребители через тариф на передачу.

"НЭК Укрэнерго фактически покупает аварийную помощь, а она стоит еще дороже. Ну и это все, в принципе, мы все равно за это заплатим в рамках тарифа на передачу электрической энергии", - подчеркнул Визир.

Кроме того, ценовые ограничения не дают работать установкам хранения энергии - так называемым battery energy systems.

"Ценовое ограничение так же не способствуют развитию установок хранения энергии, так называемых battery energy systems, потому что они работают как раз на разнице, на спреде по цене. Купить утром очень дешево, продать вечером очень дорого. И вот чем больше этот спред, тем экономически эффективнее ставить эту основу", - подытожил он.

Напомним, эксперт ПРООН и член общественного совета при Министерстве энергетики Андрей Курмаз также заявил, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии сдерживают импорт из Европейского Союза и тормозят развитие установок для хранения энергии.