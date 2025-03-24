Ценовые ограничения влияют на окупаемость ветроэнергетики, - эксперт

По ее словам, несмотря на проведенную либерализацию рынка, регулирование цен остается значительным, что может замедлять развитие отрасли.

"Окупаемость проектов очень зависит от нескольких факторов, один из них это цена на электроэнергию. В Украине она очень регулируемая несмотря на всю рыночную либерализацию, которая состоялась за последние три года, потому что существуют прайс-кэпы", - отметила Рыбачук.

Рыбачук отметила, что без учета этого фактора и доступности мощностей сложно прогнозировать точный срок окупаемости инвестиций.

"Так что это сложный вопрос. Однако условно в ценах ближайших европейских стран окупаемость проектов до 10 лет", - подытожила она.

Напомним, генеральный директор АО "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко ранее заявил, что действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают его нормальному функционированию. Нацкомиссия по энергетике начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке 4 декабря прошлого года, но окончательного решения пока не приняли.

Также сообщалось, что инвесторы в возобновляемые источники энергии прекратили считать сроки окупаемости проектов "зеленой" энергетики из-за долгов.