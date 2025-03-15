Ценовые ограничения на рынке электроэнергии блокируют возможности импорта, - нардеп

По ее словам, ценовые ограничения делают украинский рынок менее привлекательным для импортеров электроэнергии. Это приводит к недостаточному использованию доступных возможностей импорта, что может привести к дефициту электроэнергии в стране.

"Именно установленные прайс-кэпы мешают сейчас импортерам заходить к нам на рынок", - пояснила Гриб.

Депутат также призвала к пересмотру ценовой политики на рынке электроэнергии.

Напомним, что на заседании 4 декабря Регулятор начал процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения пока не приняли.

Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.