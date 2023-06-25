Цены вырастут осенью. Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Киеве

От чего зависят цены на квартиры в Киеве

Обычно рынок недвижимости активизируется весной и осенью. К примеру, ближе к сентябрю в столицу едут студенты, активно ищут квартиры в аренду, и при повышенном спросе цены на жилье могут расти. Но во время войны многое изменилось. Трудно прогнозировать, поедут ли студенты на учебный год, а многие женщины с детьми уехали за границу.

В то же время в Киев стали ехать вынужденные переселенцы. В столицу едут и для профессиональной реализации и работы. Запас средств на покупку квартиры далеко не у всех, поэтому большинство арендует жилье.

Дополнительно спрос на аренду квартир в Киеве вырастет ближе к осени, прогнозирует риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.



"Рынок недвижимости динамичен, на него влияют разные факторы. Часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде", – говорит он в разговоре c РБК-Украина.

Фото: В Киеве большой выбор жилья в аренду, и спрос на него будет расти ближе к осени (Виталий Носач/РБК-Украина)

В сегменте новостроек, аренда на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в Киеве выросли. По наблюдениям риелтора, аренда за год подорожала на 15-20%.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

Мы проанализировали стоимость квартир, сдающихся в аренду в Киеве. Приводим средние цены по городу:

Однокомнатные: 6400 гривен в месяц;

Двухкомнатные: 10400 гривен в месяц;

Трехкомнатные: 14000 гривен в месяц.

Обратите внимание. Цены зависят от многих факторов: близости к центру города и метро, состояния квартиры (с ремонтом или старая советская), в новостройке или старом жилом фонде и так далее. К примеру, аренда 1-комнатного жилья в новостройке стоит от 10 тысяч гривен, тогда как на вторичном рынке – от 6 тысяч.

Цены на жилье по районам Киева

Традиционно дешевле всего сдают жилье в Деснянском и Дарницком районе, самое дорогое – в Печерском и других центральных районах города.