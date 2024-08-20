Цены на жилье в Украине за год выросли на 10%: какие квартиры дорожают быстрее

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 12,6%, на вторичном - на 8,7%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 12,8%, на вторичном - на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 12,8%, на вторичном - на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 12,5%, на вторичном - на 8,7%.

При этом данные Госстата свидетельствуют, что рост цен существенно замедлился - во втором квартале 2024 года по сравнению с первым квартиры подорожали всего на 0,5%, а на вторичном рынке цены даже снизились.

Спрос на жилье

По данным НБУ, спрос на жилую недвижимость в Украине постепенно растет, но остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны.

Как отметили в НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.

Аренда жилья

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июле 2024 года составила 6 916 гривен. За последние два месяца цены упали на 0,4%, однако с начала года аренда подорожала на 4,7%.

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,1% до 11 738 гривен. Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года упала на 7,4% до 10 918 гривен.