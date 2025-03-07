Цены на яйца. Сколько стоит десяток и взлетит ли стоимость к Пасхе

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Сколько стоят яйца

Прогноз на весну. Будет ли подорожание к Пасхе

Сколько стоят яйца

После рекордных скачков стоимости до 80 грн за десяток в начале зимы прошлого года, цены на яйца несколько снизились и стабилизировались.

Как объясняют в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), снижение стоимости было обусловлено нормализацией рыночных процессов. Производство яиц возобновилось после пикового спроса в период рождественских праздников, что привело к увеличению объемов продукции и ее удешевлению.

На сегодня куриные яйца в украинских супермаркетах продают в среднем от 44,9 до 74 грн за десяток в зависимости от категории и торговой марки. Дешевле стоят мелкие яйца С2 и нефасованная продукция.

В сети Varus самая низкая цена на яйца С2 – 44,9 грн/дес. Нефасованные яйца С0 – 55,9 грн/дес. Фермерские яйца С1 от "Ясенсвит" - 51,9 грн/дес, а "Квочка" премиум обойдутся в 63,9 грн/дес.

Скриншот varus.ua

В АТБ цена на фасованные яйца стартует от 62,9 грн/дес ("Своя линия" 1 категории), яйца высшей категории стоят 64,9 грн, а "Ясенсвит" С0 – 69,9 грн/дес.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах Novus нефасованные яйца С1 предлагают за 50,9 грн/дес, продукт категории С0 собственной марки сети стоит 66,9 грн/кг, "Ясенсвит" С0 – 73,99 грн/дес.

Скриншот novus.zakaz.ua

В "Сильпо" фасованные яйца второй категории (С2) стоят 58,9-59,5 грн за десяток; яйца первой категории "Полная чаша" 62,99 грн/дес. Яйца высшей категории разных торговых марок – от 65 грн/дес.

Скриншот silpo.ua

Прогноз на весну. Будет ли подорожание к Пасхе

Яйца-крашанки – один из главных элементов праздничного стола на Пасху. К тому же их используют для приготовления многих блюд и выпечки. Поэтому с приближением праздника спрос на яйца традиционно растет, что влияет на стоимость. Обычно за несколько недель до Пасхи (в этом году приходится на 20 апреля) яйца растут в цене на 10-15%.

Хотя в прошлом году ситуация была другой. С апреля цены снижались и до Пасхи (праздновали 5 мая 2024) упали с 48,6 грн до 37,85 грн за десяток (данные Минфин). За неделю до праздника даже можно было купить яйца категории С1 за 21,6 грн/дес по акционному предложению.

Что касается цен на Пасху 2025, аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина спрогнозировал, что перед праздником стоимость яиц может на некоторое время возрасти, но эта тенденция будет временной.

По словам эксперта, цены на яйца могут снизиться уже в начале мая. При этом, если погодные условия будут положительные, а цены на корма не начнут существенно расти, снижение может происходить и в апреле.

При подготовке использовались: мониторинговый отчет Украинского клуба аграрного бизнеса, данные портала Минфин и сетей украинских супермаркетов, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина.