Цены в Украине растут быстрее: что подорожало больше всего в июле

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Динамика инфляции: В июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%, а по сравнению с июнем цены выросли на 0,3%.

В июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%, а по сравнению с июнем цены выросли на 0,3%. Причины роста: Показатели оказались выше прогноза НБУ из-за смещения сезонности на овощи борщового набора, а также более высокой административной инфляции.

Показатели оказались выше прогноза НБУ из-за смещения сезонности на овощи борщового набора, а также более высокой административной инфляции. Что подорожало больше всего: Тарифы на воду, водоотвод и проезд в общественном транспорте (административно регулируемые цены выросли до 11,8% г/г), топливо (из-за скачка мировых цен на нефть во второй половине июля), аренда жилья и перевозки.

Тарифы на воду, водоотвод и проезд в общественном транспорте (административно регулируемые цены выросли до 11,8% г/г), топливо (из-за скачка мировых цен на нефть во второй половине июля), аренда жилья и перевозки. Прогноз НБУ: В ближайшие месяцы инфляция будет расти и по итогам года достигнет 10%, однако в 2027 году ожидается ее замедление до 6,9%, а в 2028 году - возвращение к целевых 5%.

Как отмечается на сайте НБУ, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,3%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Фактические показатели оказались несколько выше прогнозов Национального банка из-за смещения сезонности на овощи и более высокой административной инфляции.

Что больше всего повлияло на цены в июле?

Сырые продукты питания: подорожали овощи борщевого набора из-за смещения сроков сбора урожая по сравнению с прошлым годом. В то же время мясо, яйца и фрукты (в том числе яблоки) подешевели или замедлили рост цен.

Базовая инфляция: Темпы удорожания обработанных продуктов замедлились до 10% (менее всего росли цены на колбасы и кондитерские изделия), однако подсолнечное масло продолжило дорожать.

Непродовольственные товары: Рост цен несколько ускорился до 0,8% из-за предварительного ослабления гривны.

Услуги: Услуги ресторанов и гостиниц дорожали медленнее, однако из-за высоких цен на топливо возросла стоимость такси и перевозок, а аренда жилья подорожала из-за внутренней миграции и дорогостоящего строительства.

Административно регулируемые цены: Главная причина - повышение тарифов на воду и водоотвод во многих городах, более дорогой проезд в общественном транспорте, а также рост цен на алкоголь и табак из-за более дорогой логистики и сырья.

Топливо: Замедление было обусловлено стабильными ценами в начале июля, хотя во второй половине месяца бензин и дизель заметно подорожали из-за скачка мировых цен на нефть.

Прогноз на будущее

По данным НБУ, во втором полугодии 2026 инфляция продолжит расти и по итогам года достигнет 10%. На это влияют бюджетные расходы, рост зарплат предприятий, последствия удорожания энергоносителей и новые тарифы на воду.

Однако будут сдерживать цены моратория на некоторые коммунальные услуги и политика НБУ. Ожидается, что в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а в 2028 году вернется к целевому показателю в 5%.