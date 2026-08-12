Цены в Украине растут быстрее: что подорожало больше всего в июле

Инфляция в Украине в июле выросла до 7,7% в годовом исчислении. Как свидетельствуют данные Госстата, ускорение цен произошло преимущественно из-за более дорогих овощей борщового набора, коммунальных услуг и транспорта.
Что происходит с ценами в Украине летом и каков прогноз НБУ до конца года - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как отмечается на сайте НБУ, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 7,7%. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,3%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.
Фактические показатели оказались несколько выше прогнозов Национального банка из-за смещения сезонности на овощи и более высокой административной инфляции.
Сырые продукты питания: подорожали овощи борщевого набора из-за смещения сроков сбора урожая по сравнению с прошлым годом. В то же время мясо, яйца и фрукты (в том числе яблоки) подешевели или замедлили рост цен.
Базовая инфляция: Темпы удорожания обработанных продуктов замедлились до 10% (менее всего росли цены на колбасы и кондитерские изделия), однако подсолнечное масло продолжило дорожать.
Непродовольственные товары: Рост цен несколько ускорился до 0,8% из-за предварительного ослабления гривны.
Услуги: Услуги ресторанов и гостиниц дорожали медленнее, однако из-за высоких цен на топливо возросла стоимость такси и перевозок, а аренда жилья подорожала из-за внутренней миграции и дорогостоящего строительства.
Административно регулируемые цены: Главная причина - повышение тарифов на воду и водоотвод во многих городах, более дорогой проезд в общественном транспорте, а также рост цен на алкоголь и табак из-за более дорогой логистики и сырья.
Топливо: Замедление было обусловлено стабильными ценами в начале июля, хотя во второй половине месяца бензин и дизель заметно подорожали из-за скачка мировых цен на нефть.
По данным НБУ, во втором полугодии 2026 инфляция продолжит расти и по итогам года достигнет 10%. На это влияют бюджетные расходы, рост зарплат предприятий, последствия удорожания энергоносителей и новые тарифы на воду.
Однако будут сдерживать цены моратория на некоторые коммунальные услуги и политика НБУ. Ожидается, что в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а в 2028 году вернется к целевому показателю в 5%.