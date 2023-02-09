Цены на продукты в Украине за год выросли на треть: что дорожает быстрее всего

Средние цены на продукты питания в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 32,8%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 77,0%, яйца - на 73,3%, рыба и рыбопродукты - на 45,5%, овощи - на 34,0, %, сахар - на 31,8%, масло - на 29,1%.

Кроме того, хлеб и хлебопродукты подрожали на 28,8%, макаронные изделия - на 27,2%, сыр и творог - на 24,8%, мясо и мясопродукты - на 24,1%, хлеб - на 21,5%, молоко на 19,3%, подсолнечное масло - на 15,6%.