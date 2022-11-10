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Цены на продукты с начала года выросли на треть: что дорожает быстрее всего

Фото: за гривну можно купить на треть меньше продуктов, чем в конце прошлого года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в октябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 32,8%. Это выше общей инфляции, которая составила 24,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 83,2%, яйца - на 63,4%, овощи - на 52,0%, рыба и рыбопродукты - 41,6%, сахар - на 34,4%, хлеб и хлебопродукты - на 29,5%, макаронные изделия - на 27,0%.

Кроме того, мясо и мясопродукты подорожали на 24,2%, масло - на 22,9%, сыр и творог - на 19,8%, хлеб - на 18,7%, подсолнечное масло - на 14,6%, молоко на 13,1%.

Напомним, потребительские цены в Украине в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем выросли на 2,5%. С начала года рост цен составил 24,8%.

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Государственная служба статистикиИнфляция в УкраинеЦены на продукты