Цены продолжают "падать". Сколько сейчас стоят квартиры в Сумах

Какая стоимость жилья на вторичном рынке

Сумы вместе с Харьковом и Запорожьем сейчас входят в тройку городов с самой дешевой недвижимостью в Украине, если не учитывать Херсон и оккупированные территории. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в среднем продают за 20 тыс. долларов, двухкомнатные – 32 тыс. долларов, трехкомнатные – 35 тыс. долларов.

Больше всего предложений продаж сейчас однокомнатных квартир за 18-20 тыс. долларов, но на рынке также продают аналогичное жилье и за 10-12 тыс. долларов.

Значительное падение цен в городе началось в августе этого года, больше всего цена снизилась на трехкомнатные квартиры – на 4 тыс. долларов.

Для сравнения, самая дорогая недвижимость на вторичном рынке сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там однокомнатные квартиры продают за 65 тыс., 60 тыс. и 55 тыс. долларов, соответственно.

Цены на недвижимость в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры в новостройках

За последние полгода стоимость 1 кв. м в новостройках комфорт-класса снизился на 3% и сейчас составляет 630 долларов. Отметим, что это равно довоенной цене в долларовом эквиваленте. Было незначительное подорожание недвижимости в июне 2022 года до 670 долларов за "квадрат", но дальше цены начали плавно падать.

Если же говорить о стоимости жилья экономкласса, то "квадрат" такой недвижимости стоит 430 долларов, а до полномасштабной войны цена была 480 долларов.

Сейчас в Сумах продаже 10 очередей ЖК, 7 очередей находятся на этапе строительства. При этом темпы строительства жилья в 2024 году снизились вдвое по сравнению с 2023 годом и почти в шесть раз по сравнению с довоенным периодом.

Изменение цены на первичном рынке за последние два года (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды жилья

Сейчас в Сумах одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 4 500 – 5 500 грн. При этом цены за последний год выросли в среднем на 1 тыс. грн.

Больше всего на рынке предложений о сдаче жилья по цене 5 тыс. грн, но однокомнатные квартиры можно найти и за 2-3 тыс. грн, также есть варианты от 8 тыс. грн.

Цены на аренду жилья в Сумах (скриншот сайта ЛУН)

Есть ли спрос на недвижимость в Сумах

"С началом Курской операции ситуация на рынке недвижимости в Сумах резко изменилась. До этого цены у нас почти вернулись на довоенный уровень и спрос был достаточно высоким. А сейчас спрос на 80% меньше, цены также спустились на 20-40%, в зависимости от объектов", – рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости Максим Мартынюк.

По его словам, спрос сейчас есть на жилье, на которое дают хорошую скидку. Это может быть на 30-40% ниже довоенной цены. Сейчас больше всего покупают бюджетное жилье, а вот спроса на квартиры в новостройках нет, поскольку выгоднее купить жилье в готовом доме с ремонтом.

"Сейчас что-то прогнозировать невозможно, потому что рынок немного "панический". Кто-то выезжает из города, поэтому продает квартиры, кто-то наоборот покупает. Поддерживать рынок недвижимости помогает программа "эОселя", а вот "эВідновлення" по нашему городу остановили, потому что почти каждый день у нас взрывы и "Шахеды" летают", – добавляет Мартынюк.

Также эксперт подчеркнул, что сейчас большой спрос на аренду квартир в Сумах.

"Сумчане, которые имеют возможность, выезжают из города, а свои квартиры сдают. Спрос на аренду огромен, потому что у нас много военных и переселенцев из приграничных территорий, где жить практически невозможно. Цены на аренду выросли почти на 50%, жилья не хватает. Раньше люди инвестировали в новостройки, делали ремонты и сдавали, а сейчас такого нет", – объясняет эксперт.

Мартынюк добавил, что однокомнатные квартиры в среднем сдают за 5-6 тыс., двухкомнатные – 8 тыс., трехкомнатные – 10 тыс. грн.

Предложения по продаже квартир (скриншот сайта Rieltor.ua)