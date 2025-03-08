Цены на клубнику. Откуда везут ягоду и когда начнется сезон в Украине

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Цены на клубнику и откуда ее везут

Полакомиться клубникой украинцы могут в течение всего года. Импорт из теплых стран позволяет сетям магазинов предлагать потребителям сочные ягоды даже зимой.

Но из-за логистических и других расходов на доставку импортная клубника становится деликатесом. В конце февраля - начале марта цены в супермаркетах превышают 300 грн за килограмм.

Ягоду везут из Европы. Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, клубника, которая есть на прилавках, - это точечные поставки из Греции. Основные поставки начнутся с апреля.

РБК-Украина промониторило цены на клубнику в сетях супермаркетов. Ягоду продают на вес или в корзинках разной емкости.

В "Сильпо" килограмм клубники стоит 332,1 грн, также есть фасованная ягода из Греции по цене 169 грн за 250 г.

Скриншот silpo.ua

В "Ашане" продают фасованную клубнику Flora за 137,3 грн (250 г). По акционному предложению цена на ягоду той же торговой марки в магазинах "Фора" и Novus составляет 119 грн за контейнер.

Скриншот fora.ua

В сети супермаркетов Varus предлагают весовую клубнику за 399,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

В магазинах FOZZY можно приобрести корзину клубники (250 г) за 166,9 грн, при покупке от двух корзинок цена составляет 158,9 грн.

Скриншот fozzyshop.ua

Импортная клубника на рынке "Столичный" в Киеве продается по цене от 300 грн/кг, средняя цена на оптовом рынке "Шувар" во Львове * 250 грн/кг.

Когда начнется клубничный сезон в Украине

Украинская клубника появится через несколько месяцев, соответственно тогда цена на ягоду снизится.

Эксперт УКАБ Максим Гопка отмечает, что первые урожаи украинской клубники следует ожидать в мае. Что касается цен, то пока рано давать прогнозы, говорит аналитик.

Сначала на прилавках будет доступна тепличная клубника. Преимущественно ее выращивают в Тернопольской, Черновицкой областях, на Закарпатье.

В прошлом году массовые поставки ягоды начались в середине апреля из стран ЕС. В конце месяца уже была доступна тепличная клубника из западных регионов Украины.

Благодаря теплой погоде, в середине мая созрела первая ягода с открытого грунта, а разгар сезона пришелся на июнь. Цены в начале прошлого сезона были на уровне 120-150 грн/кг и дальше постепенно снижались до 50 грн/кг.

При подготовке использовались: данные сетей украинских супермаркетов, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, публикация Agroportal.