Цены падают: сколько стоят бензин и дизель на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,05 гривен за литр (-0,19 гривен), на дизельное топливо 45,03 гривен за литр (-0,18 гривен), на автогаз 21,82 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.

Отметим, цены на нефть марки Brent на прошлой неделе упали до 75 долларов за баррель, что должно сделать импортное топливо в Украине еще дешевле.