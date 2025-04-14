Цены на аренду в 2025 году: динамика и регионы Украины с самыми высокими ставками

Аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются самыми дорогими регионами для съема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат) .

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 769 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость выросла на 2,9% до 10 749 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% до 10 263 гривен.

В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Цены на жилье

Напомним, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата выросла на 15,9% до 6 605 гривен.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

Ситуация на рынке

Как заявили в НБУ, в декабре 2024 года, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на таких условиях, как раньше.

По данным НБУ, в последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.