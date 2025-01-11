Цены на нефть выросли на 3% после того, как США ввели новые санкции против РФ, - Reuters

В пятницу нефть подорожала почти на 3%, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Причиной тому стала подготовка трейдеров к перебоям в поставках из-за масштабного пакета санкций США против доходов РФ от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на отметке 79,76 долларов за баррель, увеличившись на 2,84 доллара или же на 3,7%, после итого, как впервые с 7 октября цена превысила 80 долларов за баррель.

В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 2,65 доллара или на 3,6% до 76,57 долларов за баррель, что также является трехмесячным максимумом.

На максимуме сессии оба контракта выросли более чем на 4% после того, как трейдеры в Европе и Азии распространили непроверенный документ с подробным описанием санкций.

Источники в российской нефтяной торговле и индийской нефтепереработке сообщили Reuters, что санкции серьезно нарушат экспорт российской нефти ее основным покупателям - Индии и Китаю.

По словам аналитика UBC Джованни Стауново, санкции приведут к сокращению объемов экспорта российской нефти и сделают ее более дорогой.

Также он добавил, что принятие новых ограничений накануне инаугуруации избранного президента США Дональда Трампа позволяет предположить, что Трамп сохранит санкции и использует их в качестве инструмента переговоров по мирному соглашению с Украиной.

"Мы ожидаем значительного годового увеличения мирового спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в день в первом квартале 2025 года, в первую очередь за счет... спроса на топочный мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ", — говорится в записке аналитиков JPMorgan в пятницу.